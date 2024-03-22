В калужском правительстве рассказали об обеспечении кибербезопасности

Заседание комиссии по информационной безопасности провел замгубернатора Дмитрий Разумовский.

За последний квартал прошлого года система сбора анализа событий информационной безопасности обработала около 2 миллиардов инцидентов. Опасность представляли 372 из них.

Все они были локализованы, нарушения конфиденциальности обрабатываемой информации не допущено.