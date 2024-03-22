92% россиян считают себя воспитанными

Таковы результаты исследования, которое провело социологическое агентство «Вебер».

В опросе поучаствовали 1400 человек старше 18 лет. 29% из них сказали, что сталкиваются с хамством только несколько раз в год.

45% заявили, что на хамство нельзя отвечать таким же поведением. Также 45% начинают защищать человека, которому хамят.

83% респондентов уступают места в общественном транспорте. Около 73% сказали, что не могут позволить себе влезть без очереди, проигнорировать кого-то или грубо прервать разговор.

Большинство опрошенных вступили за штрафы тем, кто курит в общественных местах, пьет спиртное или материться.

Калужский психолог Анастасия Давыдова рассказала, что как правило, человек, который хамит, не настроен на дискуссию и поиск какой-то истины. Эти люди в психоэмоциональном истощении.

- Для них хамство — способ слить внутренний негатив и накопленное напряжение, - пояснила специалист. - Есть смысл проявить сочувствие к такому человеку и не отвечать ему тоже хамством.