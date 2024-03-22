12 иностранцев выслали из Калужской области

Судебные приставы доставили нарушителей в московский аэропорт, рассказали 22 марта в УФССП.

Пять человек улетели в Узбекистан, четыре – в Таджикистан, по одному – в Казахстан, Азербайджан и Нигерию.

- Данные лица находились или работали на территории региона нелегально, - пояснили приставы. - До процедуры выдворения иностранцы были помещены в специализированное учреждение для временного содержания. Въезд в Россию для выдворенцев будет закрыт в течение 5 лет.