Зубры пришли в калужскую деревню

Животных заметили на окраине населенного пункта Ягодное Ульяновского района.

Зубры пришли туда из расположенного по соседству заповедника «Калужские засеки».

- Животные внимательно изучали правила поведения на особо охраняемой природной территории. А заодно лакомились молодой порослью косточковых деревьев, - прокомментировали в заповеднике. - При общем понимании, что подходить в таких случаях близко к зубрам не стоит, эта ситуация безопасна для людей. И чрезвычайно интересна!