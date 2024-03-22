В Калуге нашли живой пропавшую женщину

Обнаружить ее живой удалось около 5 утра в пятницу, рассказали волонтеры.

Она ушла в неизвестном направлении в четверг, 21 марта, сообщали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

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