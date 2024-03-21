Пришло время весенних закатов

Весна все увереннее заявляет о своем приходе. Снег, который так сильно потрепал нервы зимой, практически растаял, во что многие уже и не могли поверить.

Вместе с теплом и солнцем в Калугу вернулись красочные закаты и рассветы.

Снимком с Гагаринского моста с нами поделилась Оксана Вахтурова.

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