Рысь с котятами наведалась в кормушку зубров в «Калужских засеках»

На днях фотоловушки в заповеднике «Калужские засеки» запечатлели рысь с двумя котятами. Пушистое семейство пришло узнать, что там вкусного в кормушках для зубров.

Старший научный сотрудник заповедника «Калужские засеки» Елена Литвинова рассказала, что евразийская рысь очень острожная, но иногда ее можно увидеть на кадрах с камер. Она родила котят в прошлом году.

Всего в засеках 7-8 рысей на южном участке и 3-4 особи на северном.

Как уточнили сотрудники заповедника, рысь находится в прекрасной форме и семейству хватает корма в местных лесах.