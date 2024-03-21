В Калуге не смогли никого оштрафовать за гадящих собак

Власти Калуги 21 марта рассказали о профилактических беседах с собачниками. За неубранные какашки владельцам животных грозит штраф до 5000 рублей, однако пока никого не смогли наказать.

- Не было за это никаких штрафов, так как данное правонарушение трудно доказуемо, - рассказали нам в городской управе. - Сложно получить доказательные материалы (фотографии, официальную принадлежность данной собаки данному гражданину). Мы нацелены на профилактическую работу по данному вопросу.

В нашем городе штрафовали лишь владельцем собак, которые выгуливали своих питомцев без намордников и поводков.