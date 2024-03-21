В Калуге провели беседы с собачниками

Калужанам рассказали о правилах выгула собак и напомнили о необходимости убирать за животными. За нарушения предусмотрены штрафы в 3000-5000 рублей.

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