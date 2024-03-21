Выставку «Россия» посетил девятимиллионный гость

Девятилетний Андрей Баторов приехал вместе с родителями и младшей сестрой.

Мама мальчика рассказала, что видела сюжеты о других миллионниках, но не могла подумать, что повезет ее семье. Андрей Баторов получил сертификат на путешествие на озеро Байкал для всей семьи.

Выставка-форум «Россия» на территории ВДНХ в Москве продлится до 8 июля. Стенд Калужской области представлен в павильоне 75.