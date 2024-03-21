Шапша принял участие в стратегической сессии с Мишустиным

Премьер-министр России вместе с представителями регионов обсуждал обновление «Стратегии пространственного развития» страны, принятой в 2019 году.

- Сейчас ведется разработка новой концепции, с учетом современных вызовов и задач, региональных и муниципальных приоритетов, - пояснил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В рамках этой стратегии, в частности, предполагается развитие в регионе 30 опорных населенных пунктов, реконструкция дорог, скоростное железнодорожное сообщение с Москвой, расширение трассы М3 «Украина».