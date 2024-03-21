Бастрыкин поручил разобраться с проблемой ребенка-инвалида из Калуги

К главе Следственного комитета России обратились родители 10-летнего мальчика.

По их словам, ребенка больше года не обеспечивают специализированными колясками для использования дома и на улице.

Следственный комитет по этому поводу начал проверку. Также свою проверку организовала прокуратура Калужской области.