Новую коммунальную технику для Калуги планируется закупить в лизинг

Этот вопрос стал одним из тех, которые губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 20 марта, обсуждал на встрече с руководством «Газпромбанка».

Также рассматривается возможность лизингового финансирования общественного транспорта, модульных социальных и коммунальных объектов.

Также стороны обсудили возможность сотрудничества в других сферах – инвестициях в туризме и спорте.