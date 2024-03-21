Профилактику правонарушений при реализации нацпроектов обсудили в Калуге

Совещание 20 марта провел замгубернатора Василий Быкадоров.

Речь шла, в том числе, о проблемах коррупции.

В прошлом году сумма выявленных налоговыми органами рисков у участников нацпроектов снизилась на 59%. Нарушения в основном касались необоснованного заявления вычетов по НДС по фирмам-однодневкам, принятия расходов по фиктивным документам, а также использования работников без официального оформления.

С помощью контрольных мероприятий поступления в бюджет за год выросли на 106,7 миллиона рублей.