В Людиново демонтировали воина-горниста

Стелу на площади Победы ремонтируют, сообщил 21 марта глава районной администрации Стефан Перевалов.

– К праздничной дате стела будет готова! – заявил он.

Площадь Победы в Людиново открыли в 1983 году. В центре ее композиции 30-метровая стела и воин-горнист, возвещающий о Победе. В последние годы местные жители сообщали об аварийном состоянии памятника.