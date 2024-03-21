Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Губернаторский дневник История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024 Коммунальный рейтинг

Депутаты поздравили университет с юбилеем

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.03.2024 10:22 0 572
Депутаты поздравили университет с юбилеем

История учебного заведения берёт начало в 1963 году, когда в Калуге был основан учебно-консультационный пункт заочного финансово-экономического института. В то время Калуга и область испытывали сильнейшую потребность в экономических кадрах разных специальностей в связи с бурным развитием атомной, электронной, машиностроительной и химической промышленности. В 1971 году состоялся первый выпуск экономистов высшей квалификации.

Сегодня финансовый университет является одним из крупнейших ВУЗов региона, в нём обучается более 600 студентов, реализуется 30 основных образовательных программ в области финансов, экономики, менеджмента и бизнес-информатики.

С юбилеем студентов и преподавателей поздравил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев: 

- За прошедшие годы университет подготовил множество специалистов, внёсших огромный вклад в экономическое развитие нашего города и области. Выпускники филиала востребованы в органах государственной власти и местного самоуправления, различных сферах бизнеса и промышленности. Сформирована сильная научная школа, профессиональный преподавательский состав.  Поздравляю с юбилеем, желаю дальнейших успехов и постоянного развития!  

Сотрудники университета были награждены почётными грамотами.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.03.2024 10:22 0 572
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк представил новый формат уроков финансовой грамотности
Не только в кино: создатели сериала «Неверные» от Wink.ru запустили социальный проект о проблеме алкогольной зависимости
Новикомбанк выделил средства для поставки комплексов таможенного контроля
Свыше 1 800 жителям Калужской области предстоит погасить долг за электропотребление в судебном порядке
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Почему стиральная машина LG не греет воду?
Причины использовать кофеварку дома
Кто такой терапевт и что он лечит?

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru