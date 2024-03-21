Депутаты поздравили университет с юбилеем

История учебного заведения берёт начало в 1963 году, когда в Калуге был основан учебно-консультационный пункт заочного финансово-экономического института. В то время Калуга и область испытывали сильнейшую потребность в экономических кадрах разных специальностей в связи с бурным развитием атомной, электронной, машиностроительной и химической промышленности. В 1971 году состоялся первый выпуск экономистов высшей квалификации.

Сегодня финансовый университет является одним из крупнейших ВУЗов региона, в нём обучается более 600 студентов, реализуется 30 основных образовательных программ в области финансов, экономики, менеджмента и бизнес-информатики.

С юбилеем студентов и преподавателей поздравил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

- За прошедшие годы университет подготовил множество специалистов, внёсших огромный вклад в экономическое развитие нашего города и области. Выпускники филиала востребованы в органах государственной власти и местного самоуправления, различных сферах бизнеса и промышленности. Сформирована сильная научная школа, профессиональный преподавательский состав. Поздравляю с юбилеем, желаю дальнейших успехов и постоянного развития!

Сотрудники университета были награждены почётными грамотами.