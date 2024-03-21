Шапша встретился с калужскими участниками фестиваля молодежи

Наша делегация недавно вернулась из Сочи.

- Столько позитива, улыбок, энергии - давно такого не испытывал, - рассказал губернатор. - Так здорово передали атмосферу фестиваля, так живо делились эмоциями, воспоминаниями, как будто сам побывал там.

Он пожелал молодым людям реализовать интересные проекты в нашем регионе.