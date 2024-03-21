К калужанам пришла белочка

Видео из Комсомольской рощи 21 марта опубликовало министерство природных ресурсов и экологии.

- Угощать хвостатых лучше всего фундуком. Отлично, если он будет в скорлупе, - прокомментировали в министерстве. - Можно предложить также и грецкие орехи. А вот миндаль и арахис в качестве подкормки выбирать не стоит. Кроме того, белкам, как и птицам, категорически запрещено предлагать соленые и жареные орехи - их лучше съесть самостоятельно. То же самое касается и семечек.

А вот ягоды и дольки фруктов или овощей зайдут на ура, пояснили специалисты. Предлагать их можно и в свежем и в подвяленном виде. Но выбирать сухофрукты и сушеные ягоды стоит с осторожностью - в них часто дополнительно добавляют сахар. Если не уверены в правильности выбора лакомства, лучше отказаться от него в пользу более традиционных вариантов.