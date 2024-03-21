Нацпроект «Производительность труда» расширили на туристическую отрасль

Поддержку в рамках этой программы теперь имеют возможность получить предприятия из сферы туризма, у которых выручка превышает 180 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства.

Средства выделят гостиницам, кемпингам, коттеджам, санаторно-курортным организациям, турагентствам и туроператорам, ярмаркам, паркам культуры и отдыха, пляжам и аттракционам.

В Калужской области в 2023 году зафиксировали 3,4 миллиона туристов. Рост по сравнению с 2022 годом составил 4,2%.

Генеральный директор Агентства развития бизнеса Калужской области Николай Тубеншляк поддержал изменения в нацпроекте «Производительность труда».

Он отметил, что для туротрасли порог вхождения в проект гораздо ниже, чем для промышленности, что поможет привлечь больше компаний.

- По предварительной оценке, более 10 калужских предприятий сферы туризма могут присоединиться к нацпроекту, - рассказал он.