МЕДИКПРО: эндокринологические проблемы можно успешно решить

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Усталость, набор веса, сухость во рту, проблемы с кожей, остеопороз, поликистоз, потливость. К какому врачу идти с такими проблемами?

В клинике «МЕДИКПРО» работает один из лучших эндокринологов Калуги Наталия Николаевна Шабанова.

Наталия Николаевна — ​врач-­эндокринолог первой категории с большим практическим опытом. Закончила Смоленскую государственную медицинскую академию. Интернатуру проходила на базе Калужской областной больницы. И уже 20 лет помогает калужанам решать проблемы со здоровьем. Проводит точную диагностику на высоком профессиональном уровне и подбирает правильное лечение. Многие стараются записаться именно к ней. Пациенты говорят, что Наталия Николаевна — врач вдумчивый, ответственный, ей важно разобраться в проблеме, вникнуть в каждую мелочь. Это врач, который заинтересован в результате лечения и не назначает лишнего.

Эндокринные заболевания в основном связаны с нарушением обмена гормонов. В различных ситуациях происходит их повышение или снижение. Как заподозрить у себя гормональные нарушения? Подавленное состояние, плохое настроение, усталость, сонливость, раздражительность, шелушащаяся кожа, ломкие волосы могут указывать на заболевания щитовидной железы. Сильная слабость может быть и первым признаком сахарного диабета, поэтому регулярно надо проверять кровь на сахар, особенно, если кто-­то из родственников страдает этим заболеванием. Многие женщины испытывают неприятные симптомы во время менопаузы, есть риск развития остеопороза. Сейчас такие состояния успешно поддаются корректировке. Важна и диагностика причин проблем с весом, повышенного потоотделения, а также выявление дефицита витаминов и минералов.

На первом приеме Наталия Николаевна проводит консультацию, сбор анамнеза, анализ самочувствия пациента. Если необходимо, врач назначит обследования. Например, чтобы проверить работу щитовидной железы, нужно сдать гормоны ТТГ, Т3св, Т4св, сделать УЗИ. Во время консультации Наталия Николаевна сама проводит УЗИ на аппарате экспертного уровня. Это важно, потому что врач должен сам увидеть и оценить особенности щитовидной железы, от которых зависит выбор тактики лечения. Кроме того, это экономит время и позволяет быстро поставить правильный диагноз, а значит, поскорее начать лечение. После получения полноценной картины о состоянии пациента определяется план лечения. Лабораторные анализы можно тоже сдать сразу в «МЕДИКПРО». Кровь здесь берут очень бережно и аккуратно. А результаты будут готовы уже на следующий день.



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