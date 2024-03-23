Средняя зарплата резко выросла в Калужской области

Декабрь традиционно стал месяцем с самыми высокими показателями. Данные о доходах в нашем регионе опубликовал Росстат.

Средняя начисленная зарплата в Калужской области в последнем месяце 2023 года составляла 79 187 рублей. Это сразу на 29% больше, чем в ноябре.

По сравнению с декабрем 2022 года рост зарплаты составил 20%.

В январской статистике, которая пока не опубликована, ожидается резкое снижение зарплаты. Год назад оно составило 12 тысяч – с 65 до 53 тысяч.