Проблемы строительной отрасли пора решать

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На отчете городского головы Калуги вновь подняли тему «ползущего» склона у Музея истории космонавтики.

— Причина образования оползня — ​это ошибки при проектировании самого Музея космонавтики, — ​сказал на отчете Дмитрий Денисов. — ​В проекте были завышены показатели коэффициента устойчивости склона, отсутствовал необходимый раздел проектной документации по его инженерной защите, в том числе по отведению грунтовых вод.

Выяснилось, что серьезные проблемы могут возникать не только при выполнении инженерных изысканий, но и при проектировании и строительстве объектов. Как такое возможно?

— Может, геодезисты дали неправильные отметки или геологи ошиблись? ​С таким вопросом мы обратились к руководителю одного из старейших предприятий области «КалугаТИСИЗ» Наталье ТЕРЕХОВОЙ.

Бурили на бумаге

Сказать, что город Калуга стоит на проблемных грунтах в полной мере нельзя, но все-таки, имеются места, как говорят геологи, со сложными геологическими условиями. Это известно любому специалисту, занимающемуся вопросами инженерно-­геологических изысканий. Проектированию и строительству зданий, безусловно, должен предшествовать качественно выполненный полный комплекс работ по инженерным изысканиям с проведением лабораторных исследований грунтов, тщательного исследования территории будущей застройки и земельного участка, отведенного под объект.

Данные инженерных изысканий хранятся в архивах каждой изыскательской организации.

Бытует мнение, что, используя такие архивы, можно вообще не делать изыскания, но это не так. Некоторые изыскатели, чтобы сэкономить, не делают полный комплекс всех исследований, а пользуются табличными значениями характеристик грунтов.

— Поймите, состояние грунтов может изменяться с течением времени, — ​объясняет генеральный директор АО «Трест инженерно-­строительных изысканий» Наталья ТЕРЕХОВА. — ​Все виды исследований нужно проводить в полном объеме в соответствии с действующими нормативами перед каждым началом проектирования. Ошибки или недоработки геодезистов, геологов и экологов могут и обязательно повлияют на принятые проектировщиками решения, а следовательно, выявятся в ходе строительства, и соответственно, будет упущено не только время, но и на исправления потребуются дополнительные финансовые затраты.

— Когда рассматривалась идея строительства второй очереди музея, компания «Калуга ТИСИЗ» даже не попала в число претендентов на производство инженерно-­геологических изысканий? Хотя у этой организации есть все необходимые ресурсы, специалисты и главное, она бережет свой архив, наполненный за 70 лет работы.В результате получили то, что получили. Сейчас необходимо затратить гораздо большие суммы на исправление ошибок. Почему, Наталья Васильевна?

— Необходимо учитывать то обстоятельство, что инженерные изыскания и проектные работы «торгуются» вместе. В тот период «КалугаТИСИЗ» не планировало проектировать, а изыскания бы сделали с удовольствием. Тем более, что у нас имеется большой архив по данной площадке. Архивные материа-

лы всегда востребованы для сравнения при мониторинге изменений геологической среды, несмотря на их давность: что было много лет назад и что происходит с грунтами и уровнем грунтовых вод на дату проведения текущих изысканий.

На грунты влияет и плотность застройки территории, и вечные проблемы утечек из коммуникаций, и вода в подвалах и многое другое.

— Наталья Васильевна, что же все-таки могло произойти и на каком этапе, по мнению специалистов вашей организации, на склоне второй очереди Музея истории космонавтики. А как же положительное заключение экспертизы выполненного проекта?

— Могло произойти на любом этапе и при выполнении изысканий, и при проектировании, и при строительстве.

И на этот вопрос, в данной ситуации, ответят уже эксперты, которые проведут специальную строительную экспертизу по возникшим вопросам.

Экспертиза проектной документации проходит на соответствие требованиям свода правил, крайне редко при возникновении сомнений у экспертов может быть выполнено контрольное бурение. Такие случаи были на объекте 16-этажного жилого дома в г. Обнинске, и еще вспомнился случай некачественно выполненных геологических изысканий с использованием старых материалов без проведения полного комплекса лабораторных исследований на улице Билибина в г. Калуге.

Поскольку время на проведение инженерных изысканий в большинстве случаев не учтено в технических заданиях, изыскатели вынуждены торопиться, подстраиваясь под сроки заказчика или проектировщика. Это может привести к печальным последствиям, которые повлекут за собой возможность угрозы безопасности и надежности зданий или сооружений.

Подводные камни проекта

Непростая ситуация складывается и с процессом проектирования объектов капитального строительства. Казалось бы, при наличии высококлассных специалистов, техники и опыта можно провести изыскания, подготовить проект любого объекта, пройти экспертизу — ​и вперед. Но на деле все не так просто.

В процессе могут возникать некоторые сложности, которые увеличивают сроки сдачи объекта и влекут за собой непредвиденные расходы.

Это происходит по ряду причин: ​противоречия существующих законодательных актов, изменения нормативов после получения положительного заключения экспертизы, которые влекут за собой отказ в согласовании в ресурсоснабжающих организациях.

— К примеру, перед проектированием любого объекта ресурсоснабжающие организации выдают заказчику технические условия, — ​поясняет нюансы Наталья Терехова. — ​Согласно федеральному законодательству, заказчик при получении технических условий должен заключить договор на технологическое присоединение этого ресурса. Это достаточно дорого. Речь идет не о миллионе руб­лей, а иногда о десятках миллионов.

И зачастую возникает такая ситуация, — ​продолжает Наталья Васильевна. — ​Есть проект, который спроектирован в соответствии с действующими нормативными документами, он прошел экспертизу и получил положительное заключение. Проект не сразу реализуется, проходит какое-­то время, иногда год, а может и больше, строительство «торгуется» по ФЗ № 44, заключается контракт и начинается строительство.

Но в ходе согласования проектной документации, прошедшей экспертизу, обязанность заказчика — ​согласовать данные проекта в ресурсоснабжающих организациях. И на этом этапе зачастую возникает такая ситуация.

Есть проект, есть экспертиза по этому проекту, уже идет строительство. Но за тот год и более, которые прошли с момента составления проекта и экспертизы, изменились нормативы и от ресурсоснабжающих организаций приходит замечание к разделу проекта. И дальше строительство вестись не может. Заказчику нужно вновь обращаться к проектировщику, менять проект в соответствии с замечаниями.

Но средства на внесение изменений в проект заказчику взять неоткуда, так как эти расходы не были заложены в смету и потому не предусмотрены бюджетом, — ​разъясняет Наталья Терехова. — ​И получается, что проектная организация либо вносит изменения бесплатно, либо заказчик остается с несогласованным разделом проектной документации.

Почему так? Ведь контракт был заключен по проекту, который уже официально прошел экспертизу, и объект должен строиться согласно нему, — ​обращает внимание на эту недоработку законодателей Наталья Терехова. — ​Все это сильно затягивает сроки строительства и сдачи в эксплуатацию объектов, в том числе социальной инфраструктуры.

Другая проблема связана с капитальным ремонтом социальных объектов, — ​обращает внимание на еще одну проблему отрасли Наталья Терехова. — ​При исполнении контракта по ФЗ № 44 подрядчик обязан нести расходы за потребленные ресурсы в ходе производства работ, но при этом заказчик требует от подрядчика заключить договор с ресурсоснабжающими организациями. Однажды от нас даже потребовали взять на баланс счетчик, расположенный в здании, к которому мы не имеем никого отношения. Возникает вопрос: почему организация должна заключать прямые договоры со сбытовыми компаниями?

По закону она не имеет права заключать их, не являясь собственником объекта. Было бы правильным, если бы строительная организация возмещала собственнику здания эти расходы, — ​уверена Наталья Васильевна.

А что в итоге?

И таких нюансов, по словам Натальи Тереховой, очень много. Все это в итоге ложится огромной дополнительной нагрузкой на строителей и, конечно же, ведет к повышению их расходов.

— Еще пример: возмещение затрат организации на ресурсы происходит по тарифам для социального учреждения, — ​объясняет руководитель «Калуга ТИСИЗ». — ​Если же заключается прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, то применяются коммерческие тарифы, которые в разы выше. А этих затрат в сметах нет. Это прямые убытки подрядчика.

Такое положение дел, уверена Наталья Васильевна, пора менять. Ведь в конечном итоге все это может привести к реальному ухудшению самого процесса строительства.

— В Калужской области необходимо не только обсудить все эти проблемы, но и выйти на четкие недвусмысленные договоренности, — ​говорит Наталья Терехова. — У меня четкий принцип: либо делать хорошо, качественно, либо не делать вовсе, — ​продолжает она. — ​А нынешняя ситуация, которая требует вносить корректировки в проект на ходу с излишне жесткими условиями ФЗ № 44 вынуждают ставить во главу угла не качество, а выполнение сроков, которые рассчитаны без учета возникающих ситуаций, на разрешение которых уходит не предусмотренное контрактом и потому ценное время.

По словам Натальи Тереховой, за 25 лет работы она изучила многие проблемы отрасли. И те проблемы, с которыми сталкивается сегодня «КалугаТИСИЗ», касаются всех организаций, работающих в строительной отрасли.

— Назрела ситуация, когда эти проблемы надо решать, — ​говорит Наталья Терехова. — ​Чтобы не возникали ситуации из известной басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Все стороны процесса должны работать на конечный результат, а для этого необходимо повысить качество строительного процесса, убрать разночтения и противоречия законодательства.

Многие регионы создают областные проектные институты, задача которых способствовать решению проблем , возникающих при реализации всего процесса в строительстве. Создание такого проектного института в Калужской области решило бы много вопросов, возникающих у всех органов муниципальной власти. Ведь нехватку кадров испытавает не только бизнес. Так же на федеральном уровне необходимо предоставить регионам возможность вносить изменения в законодательные акты и нормативы с учетом региональных особенностей.



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