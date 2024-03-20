Депутаты приняли решение об участии Калуги в реализации инициативных проектов

В текущем году планируется реализовать следующие проекты: Озеленение сквера «Байконур; создание липовой аллеи в микрорайоне «Куровской»; благоустройство дворовой территории возле дома № 24 по улице Мира; обустройство парка «Малиновка»; благоустройство пешеходной зоны от бульвара Моторостроителей бульвара Энтузиастов; создание сквера памяти И.Ф. Милёхина рядом со школой № 16; «Дворик детства» – обустройство детской площадки в районе дома № 16 по улице Труда.
90% средств на реализацию проектов предоставляет областной бюджет, софинансирование из городского бюджета – 10%. Также привлекаются средства жителей и юридических лиц, ставших инициаторами проекта. Всего в 2024 году из областного бюджета выделяется 15 миллионов рублей на реализацию инициативных проектов в Калуге.
- В Калуге уже несколько лет реализуется программа инициативного бюджетирования, активно включились в эту работу депутаты Городской Думы и территориальные общины. Замечательно, что руководство области поддерживает начинания жителей, благодаря помощи регионального бюджета будут реализованы новые проекты и наш город станет ещё более красивым и благоустроенным, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
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