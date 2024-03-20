20 марта состоялось заседание Городской Думы

Перед началом работы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили медаль «За отвагу» родным Илхомхуджи Ходжаева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.

- Наш земляк посмертно был награждён Орденом Мужества, до этого за эвакуацию раненых с поля боя был награждён медалью «За отвагу», но, к сожалению, не успел получить награду. Вечная память герою, – отметил Юрий Моисеев.

Парламентарии утвердили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди». Портреты двадцати калужан, представителей промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, науки и социальной сферы будут размещены на обновлённой Доске Почёта 1 мая.

Городской праздник выпускников пройдёт в Калуге 29 июня. Депутаты поручили Горуправе обеспечить проведение торжественных мероприятий в Городском парке культуры и отдыха.

Муниципальному предприятию «Калужские городские коммунальные электросети» была согласована сделка, связанная с выполнением работ по монтажу оборудования для автоматизации наружного освещения в Калуге.