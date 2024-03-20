Онкоскрининг в стоматологии — дополнительная возможность диагностики онкозаболеваний

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Профилактика — залог здоровья
20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. В 2024 году Стоматологической ассоциацией России этот день объявлен под девизом «Счастливая улыбка — здоровый организм». Здоровье полости рта — важный показатель общего здоровья, благополучия и качества жизни.
Избежать заболеваний полости рта и зубов поможет профилактика. Доказано, что стоматологические заболевания негативно влияют на органы слуха и зрения, вызывают аллергические реакции, приводят к поражениям сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и прочее.
По инициативе Ассоциации стоматологов Калужской области (АСКО) начиная с 2020 года особое внимание уделяется вопросам раннего выявления патологий слизистой полости рта, связанных с онкологией.
Статистика говорит, что большинство пациентов с 3–4-й стадией онкологии полости рта не посещали профосмотры у стоматолога.
В России из всего объема онкозаболеваний полости рта наиболее часто злокачественными опухолями поражаются язык и слизистая оболочка дна.
Онконастороженность
С момента запуска в 2020 году региональной акции по онконастороженности в стоматологии уже сегодня наблюдается положительная динамика как по росту выявляемости онкозаболеваний полости рта в целом, так и увеличению числа случаев, выявленных на 1–2-й стадии. В 2023 году по сравнению с 2020 годом случаев раннего выявления стало больше на 10%.
Наличию положительной динамики способствуют как мероприятия по популяризации профилактических осмотров, так и повышение уровня онконастороженности врачей первичного звена. Так, 2 марта в Калуге прошла очередная профильная конференция «Онкоскрининг в стоматологии», организованная Стоматологической ассоциацией России совместно с Ассоциацией стоматологов Калужской области.
Своевременное выявление онкологии на ранней стадии особенно важно для позитивного прогноза лечения. В настоящее время в нашей стране отмечается рост числа злокачественных новообразований полости рта. К сожалению, несмотря на доступную визуализацию, они характеризуются высоким показателем запущенности.
Регулярно посещая стоматолога, вы не только заботитесь о здоровье своих зубов, но и фактически проходите онкоскринг слизистой оболочки. При выявлении патологий врач проведёт дополнительную диагностику и направит к профильному специалисту.
Современная диагностика
Сегодня распространенным и эффективным методом дополнительной диагностики онкологии в стоматологии стала аутофлуорисцентная стоматоскопия.
Что такое аутофлуорисцентная стоматоскопия?
Это оптический метод визуализации патологических изменений (нарушения целостности или нормального состояния) слизистой оболочки полости рта.
Излучение небольшого аппарата направляют в полость рта и через специальные очки проводят визуальный осмотр всех поверхностей, чтобы выявить участки аномального свечения.
В свете аппарата очаги воспаления имеют красное свечение. Свечение очагов предрака также значительно отличается от свечения здоровой слизистой оболочки, эти очаги визуализируются в виде тёмных участков с неровными краями без видимого свечения или имеют красновато-коричневый или розовый оттенок.
Болезненно ли проведение аутофлуорисцентной стоматоскопии?
Нет, данная процедура абсолютно безболезненна! При проведении аутофлуорисцентной стоматоскопии не требуется взятие биоматериала, а следовательно, не происходит нарушения целостности тканей организма.
Требуется ли подготовка к проведению данного метода исследования?
Нет, никакой специальной подготовки для проведения аутофлуорисцентной стоматоскопии не требуется.
Важно помнить, что аутофлуорисцентная стоматоскопия — дополнительный метод исследования. При выявлении патологий слизистой врач направляет пациента к врачу-онкологу для проведения специализированного исследования с целью подтверждения диагноза и назначения необходимого лечения.
В случае выявления так называемых предраковых заболеваний пациент ставится на диспансерное наблюдение.
Пройдите онкоскрининг
18–24 марта в Калужской области пройдёт акция по проведению осмотра пациентов с целью онкоскрининга. В частности, 23 марта в Калужской областной клинической стоматологической поликлинике будет проводиться онкоскрининг заболеваний слизистой оболочки полости рта с проведением аутофлуорисцентной стоматоскопии.
Прием будет проходить по следующим адресам:
Предварительная запись не требуется.
На момент подготовки публикации участие в акции уже подтвердили ряд государственных и частных учреждений:
Подробности уточняйте по телефонам.
Следует отметить, что онкоскрининг также проводится при наличии показаний в рамках планового приема врачей-стоматологов.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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