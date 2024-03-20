Онкоскрининг в стоматологии — дополнительная возможность диагностики онкозаболеваний

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Профилактика — залог здоровья

20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. В 2024 году Стоматологической ассоциацией России этот день объявлен под девизом «Счастливая улыбка — здоровый организм». Здоровье полости рта — важный показатель общего здоровья, благополучия и качества жизни.

Избежать заболеваний полости рта и зубов поможет профилактика. Доказано, что стоматологические заболевания негативно влияют на органы слуха и зрения, вызывают аллергические реакции, приводят к поражениям сердечно-­сосудистой системы, органов пищеварения и прочее.

По инициативе Ассоциации стоматологов Калужской области (АСКО) начиная с 2020 года особое внимание уделяется вопросам раннего выявления патологий слизистой полости рта, связанных с онкологией.

Статистика говорит, что большинство пациентов с 3–4-й стадией онкологии полости рта не посещали профосмотры у стоматолога.

В России из всего объема онкозаболеваний полости рта наиболее часто злокачественными опухолями поражаются язык и слизистая оболочка дна.

Онконастороженность

С момента запуска в 2020 году региональной акции по онконастороженности в стоматологии уже сегодня наблюдается положительная динамика как по росту выявляемости онкозаболеваний полости рта в целом, так и увеличению числа случаев, выявленных на 1–2-й стадии. В 2023 году по сравнению с 2020 годом случаев раннего выявления стало больше на 10%.

Наличию положительной динамики способствуют как мероприятия по популяризации профилактических осмотров, так и повышение уровня онконастороженности врачей первичного звена. Так, 2 марта в Калуге прошла очередная профильная конференция «Онкоскрининг в стоматологии», организованная Стоматологической ассоциацией России совместно с Ассоциацией стоматологов Калужской области.

Своевременное выявление онкологии на ранней стадии особенно важно для позитивного прогноза лечения. В настоящее время в нашей стране отмечается рост числа злокачественных новообразований полости рта. К сожалению, несмотря на доступную визуализацию, они характеризуются высоким показателем запущенности.

Регулярно посещая стоматолога, вы не только заботитесь о здоровье своих зубов, но и фактически проходите онкоскринг слизистой оболочки. При выявлении патологий врач проведёт дополнительную диагностику и направит к профильному специалисту.

Ученые отмечают, что большинство случаев развития онкозаболеваний связаны не с наследственностью, а с воздействием факторов окружаю­щей среды или образом жизни.

Современная диагностика

Сегодня распространенным и эффективным методом дополнительной диагностики онкологии в стоматологии стала аутофлуорисцентная стоматоскопия.

Что такое аутофлуорисцентная стоматоскопия?

Это оптический метод визуализации патологических изменений (нарушения целостности или нормального состояния) слизистой оболочки полости рта.

Излучение небольшого аппарата направляют в полость рта и через специальные очки проводят визуальный осмотр всех поверхностей, чтобы выявить участки аномального свечения.

В свете аппарата очаги воспаления имеют красное свечение. Свечение очагов предрака также значительно отличается от свечения здоровой слизистой оболочки, эти очаги визуализируются в виде тёмных участков с неровными краями без видимого свечения или имеют красновато-­коричневый или розовый оттенок.

Болезненно ли проведение аутофлуорисцентной стоматоскопии?

Нет, данная процедура абсолютно безболезненна! При проведении аутофлуорисцентной стоматоскопии не требуется взятие биоматериала, а следовательно, не происходит нарушения целостности тканей организма.

Требуется ли подготовка к проведению данного метода исследования?

Нет, никакой специальной подготовки для проведения аутофлуорисцентной стоматоскопии не требуется.

Важно помнить, что аутофлуорисцентная стоматоскопия — дополнительный метод исследования. При выявлении патологий слизистой врач направляет пациента к врачу-­онкологу для проведения специализированного исследования с целью подтверждения диагноза и назначения необходимого лечения.

В случае выявления так называемых предраковых заболеваний пациент ставится на диспансерное наблюдение.

Пройдите онкоскрининг

18–24 марта в Калужской области пройдёт акция по проведению осмотра пациентов с целью онкоскрининга. В частности, 23 марта в Калужской областной клинической стоматологической поликлинике будет проводиться онко­скрининг заболеваний слизистой оболочки полости рта с проведением аутофлуорисцентной стоматоскопии.

Прием будет проходить по следующим адресам:

ул. Ленина, 111 — с 8:30 до 14:00;

— с 8:30 до 14:00; пер. Тульский, 42 — с 14:00 до 19:00.

Предварительная запись не требуется.

На момент подготовки публикации участие в акции уже подтвердили ряд государственных и частных учреждений:

стоматологическая поликлиника Клинической больницы № 8 ФМБА России (Обнинск, ул. Ленина, 99, 8(800)551–09–62, доб.4),

(Обнинск, ул. Ленина, 99, 8(800)551–09–62, доб.4), стоматологическая поликлиника ЦРБ Малоярославецкого района (Малоярославец, Коммунистическая улица, 7а, (4843)122–368),

(Малоярославец, Коммунистическая улица, 7а, (4843)122–368), стоматологическое отделение ЦМБ № 4 (Юхнов, ул. Бр. Луканиных, 66, (4843)621–891),

(Юхнов, ул. Бр. Луканиных, 66, (4843)621–891), стоматологическое отделение ЦМБ № 6 (Кондрово, ул. Ленина, 86, (4843)432–921),

(Кондрово, ул. Ленина, 86, (4843)432–921), Стоматологический центр «Жемчуг» (Обнинск, пр. Ленина, 84а, 8(800)200–57–15),

(Обнинск, пр. Ленина, 84а, 8(800)200–57–15), ООО «Стоматолог» (Калуга, ул. Московская, 36, (4842)90–62–62),

(Калуга, ул. Московская, 36, (4842)90–62–62), ООО «Профессиональная стоматология Орловских» (Калуга, ул. Кибальчича, 2, (4842)212–456),

(Калуга, ул. Кибальчича, 2, (4842)212–456), IQ стоматология (Калуга, ул. Салтыкова-­Щедрина, 35, (4842)55–32–32).

Подробности уточняйте по телефонам.

Следует отметить, что онкоскрининг также проводится при наличии показаний в рамках планового приема врачей-­стоматологов.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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