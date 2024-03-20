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Онкоскрининг в стоматологии — дополнительная возможность диагностики онкозаболеваний

Опубликовано: 20.03.2024 14:45 0 160
Онкоскрининг в стоматологии — дополнительная возможность диагностики онкозаболеваний

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Профилактика — залог здоровья

20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. В 2024 году Стоматологической ассоциацией России этот день объявлен под девизом «Счастливая улыбка — здоровый организм». Здоровье полости рта — важный показатель общего здоровья, благополучия и качества жизни.

Избежать заболеваний полости рта и зубов поможет профилактика. Доказано, что стоматологические заболевания негативно влияют на органы слуха и зрения, вызывают аллергические реакции, приводят к поражениям сердечно-­сосудистой системы, органов пищеварения и прочее.

По инициативе Ассоциации стоматологов Калужской области (АСКО) начиная с 2020 года особое внимание уделяется вопросам раннего выявления патологий слизистой полости рта, связанных с онкологией.
Статистика говорит, что большинство пациентов с 3–4-й стадией онкологии полости рта не посещали профосмотры у стоматолога.

В России из всего объема онкозаболеваний полости рта наиболее часто злокачественными опухолями поражаются язык и слизистая оболочка дна.

Онконастороженность

С момента запуска в 2020 году региональной акции по онконастороженности в стоматологии уже сегодня наблюдается положительная динамика как по росту выявляемости онкозаболеваний полости рта в целом, так и увеличению числа случаев, выявленных на 1–2-й стадии. В 2023 году по сравнению с 2020 годом случаев раннего выявления стало больше на 10%.

Наличию положительной динамики способствуют как мероприятия по популяризации профилактических осмотров, так и повышение уровня онконастороженности врачей первичного звена. Так, 2 марта в Калуге прошла очередная профильная конференция «Онкоскрининг в стоматологии», организованная Стоматологической ассоциацией России совместно с Ассоциацией стоматологов Калужской области.

Своевременное выявление онкологии на ранней стадии особенно важно для позитивного прогноза лечения. В настоящее время в нашей стране отмечается рост числа злокачественных новообразований полости рта. К сожалению, несмотря на доступную визуализацию, они характеризуются высоким показателем запущенности.

Регулярно посещая стоматолога, вы не только заботитесь о здоровье своих зубов, но и фактически проходите онкоскринг слизистой оболочки. При выявлении патологий врач проведёт дополнительную диагностику и направит к профильному специалисту.

Ученые отмечают, что большинство случаев развития онкозаболеваний связаны не с наследственностью, а с воздействием факторов окружаю­щей среды или образом жизни.

Современная диагностика

Сегодня распространенным и эффективным методом дополнительной диагностики онкологии в стоматологии стала аутофлуорисцентная стоматоскопия.

Что такое аутофлуорисцентная стоматоскопия?

Это оптический метод визуализации патологических изменений (нарушения целостности или нормального состояния) слизистой оболочки полости рта.

Излучение небольшого аппарата направляют в полость рта и через специальные очки проводят визуальный осмотр всех поверхностей, чтобы выявить участки аномального свечения.

В свете аппарата очаги воспаления имеют красное свечение. Свечение очагов предрака также значительно отличается от свечения здоровой слизистой оболочки, эти очаги визуализируются в виде тёмных участков с неровными краями без видимого свечения или имеют красновато-­коричневый или розовый оттенок.

Болезненно ли проведение аутофлуорисцентной стоматоскопии?

Нет, данная процедура абсолютно безболезненна! При проведении аутофлуорисцентной стоматоскопии не требуется взятие биоматериала, а следовательно, не происходит нарушения целостности тканей организма.

Требуется ли подготовка к проведению данного метода исследования?

Нет, никакой специальной подготовки для проведения аутофлуорисцентной стоматоскопии не требуется.

Важно помнить, что аутофлуорисцентная стоматоскопия — дополнительный метод исследования. При выявлении патологий слизистой врач направляет пациента к врачу-­онкологу для проведения специализированного исследования с целью подтверждения диагноза и назначения необходимого лечения.

В случае выявления так называемых предраковых заболеваний пациент ставится на диспансерное наблюдение.

Пройдите онкоскрининг

18–24 марта в Калужской области пройдёт акция по проведению осмотра пациентов с целью онкоскрининга. В частности, 23 марта в Калужской областной клинической стоматологической поликлинике будет проводиться онко­скрининг заболеваний слизистой оболочки полости рта с проведением аутофлуорисцентной стоматоскопии.

Прием будет проходить по следующим адресам:

  • ул. Ленина, 111 — с 8:30 до 14:00;
  • пер. Тульский, 42 — с 14:00 до 19:00.

Предварительная запись не требуется.

На момент подготовки публикации участие в акции уже подтвердили ряд государственных и частных учреждений:

  • стоматологическая поликлиника Клинической больницы № 8 ФМБА России (Обнинск, ул. Ленина, 99, 8(800)551–09–62, доб.4),
  • стоматологическая поликлиника ЦРБ Малоярославецкого района (Малоярославец, Коммунистическая улица, 7а, (4843)122–368),
  • стоматологическое отделение ЦМБ № 4 (Юхнов, ул. Бр. Луканиных, 66, (4843)621–891),
  • стоматологическое отделение ЦМБ № 6 (Кондрово, ул. Ленина, 86, (4843)432–921),
  • Стоматологический центр «Жемчуг» (Обнинск, пр. Ленина, 84а, 8(800)200–57–15),
  • ООО «Стоматолог» (Калуга, ул. Московская, 36, (4842)90–62–62),
  • ООО «Профессиональная стоматология Орловских» (Калуга, ул. Кибальчича, 2, (4842)212–456),
  • IQ стоматология (Калуга, ул. Салтыкова-­Щедрина, 35, (4842)55–32–32).

Подробности уточняйте по телефонам.

Следует отметить, что онкоскрининг также проводится при наличии показаний в рамках планового приема врачей-­стоматологов.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

 

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Опубликовано: 20.03.2024 14:45 0 160
Тэги: реkлама клиника года - 2024 клиника года
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