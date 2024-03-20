Калужский онкодиспансер заботится о женском здоровье

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Как не упустить развитие рака, какие факторы провоцируют онкологию и как лечат женщин, рассказал заведующий онкогинекологическим отделением Сергей Скугарев.
С вниманием к себе
В Калужском областном клиническом онкологическом диспансере проходят дни, посвященные сохранению женского здоровья. Специалисты учреждения стремятся сделать так, чтобы как можно больше женщин узнали, как позаботиться о себе и предотвратить развитие онкозаболеваний.
Онкозаболевания возникают по разным причинам. Если говорить о женском здоровье, по статистике, в Калужской области примерно 400 женщин ежегодно впервые узнают о своем диагнозе рак молочной железы. Другой частый вид онкозаболевания у калужанок — рак тела матки и шейки матки. Около 100-150 женщин в год впервые слышат этот диагноз от врача.
Как правило, онкозаболевания появляются у женщин возраста 50+, но нередко некоторые виды рака выявляют у молодых женщин и девушек 20–30 лет.
Скрининг «Женское здоровье»
— Онкология не болит, — говорит заведующий онкогинекологическим отделением Сергей СКУГАРЕВ. — Зачастую многие опухоли не дают о себе знать долгое время, пока не достигают третьей или четвертой стадии. К примеру, рак яичников, при котором женщину долгое время ничего не беспокоит. Жалобы от женщин поступают, когда раковое образование уже сильно распространено.
Чтобы не упустить время и выявить риски как можно раньше, для женщин в онкодиспансере проводят комплексное обследование — скрининг «Женское здоровье», позволяющий выявить онкологию на ранней стадии и даже на стадиях предрака.
Программа включает исследование на онкомаркеры, мазок на онкоцитологию, УЗИ органов малого таза, маммографию с 40 лет или УЗИ молочных желез до 40 лет, консультацию онкогинеколога. Комплексное обследование выполняется за один день и без ожиданий.
Факторы риска
При раке молочной железы наследственный фактор, действительно, играет роль. Рак яичников в каждом пятом случае связан с наследственностью. То есть эта поломка в генах передается от старших родственников.
В диспансере мы делаем генетический анализ, когда у женщины уже выявлен диагноз и врачам необходимо принять решение о дальнейшей тактике лечения. Здесь важно знать, стала ли причиной именно генетическая поломка.
Но и другие факторы влияют на возникновение онкологии. В ряде случаев сахарный диабет, ожирение и гипертония способствуют развитию раку тела матки.
Современное лечение
Для лечения онкологии в диспансере используют хирургию, лучевую и лекарственную терапии.
Лекарственная использует широкий спектр препаратов: химио-, иммунотерапию, таргетную терапию, которая воздействует точечно. Все направлено на то, чтобы не просто вылечить от онкозаболевания, но и максимально сохранить качество жизни пациента.
Если же речь идет о раке молочной железы, то для любой женщины важна и эстетическая составляющая.
— Мы проводим онкопластическую резекцию, у 70% больных мы не удаляем молочную железу, убираем только опухоль, — рассказывает заведующий онкогинекологическим отделением. — Саму железу сохраняем, если необходимо, делаем красивее. Если нужно, делаем операцию на второй молочной железе, чтобы они были симметричны. Если же онкопоказания требуют полного удаления, мы предлагаем пациенткам замещающую коррекцию — ставим имплант.
Основной задачей послеоперационного периода врачи считают функциональную реабилитацию, насколько быстро пациентка вернется к активной жизни. Калужанки встают на ноги в день операции. Это способствует легкому восстановлению.
Передовые методики
— В нашем диспансере есть все возможности, чтобы лечить женщин современными хирургическими методиками, — говорит Сергей Скугарев. — Более того, мы используем и те, которые в нашей стране еще не вошли в клинические рекомендации, но широко используются за рубежом. У нас есть оборудование для флуоресцентной диагностики, мы им активно пользуемся. Врачи нашего отделения — одни из первых в стране, кто этим занимается. С удовольствием делимся опытом с коллегами на конференциях.
В работе нередко сталкиваемся с различными вызовами, оперируем пациенток возраста 90+ или с лишним весом, в каждом случае стараемся максимально помочь. Работаем так, чтобы женщины в Калужской области получали такую же помощь, какую им бы оказали в лучших клиниках Европы.
ГБУЗ КО «Калужский
областной клинический
онкологический диспансер»
Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03.
248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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