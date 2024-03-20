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Центр здоровой стопы в ЭХЦ

Опубликовано: 20.03.2024 13:00 0 121
Центр здоровой стопы в ЭХЦ

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В Эндохирургическом центре в Калуге открыт Центр здоровой стопы. Здесь ведут приём подолог и врач — подиатр.

Именно подиатр занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний ног от лодыжек до кончиков пальцев.

Подолог занимается уходом за стопой: медицинский педикюр, обработка диабетической стопы, коррекция вросших ногтей и др.

Стопа — сложная анатомическая конструкция, которая является стабилизатором всего организма. С деформации стопы начинаются заболевания опорно-­двигательного аппарата, что приводит к нарушению функций позвоночника и суставов.

Именно поэтому в Эндохирургическом центре уделяется особое внимание лечению патологий стоп как у взрослых, так и у детей.

Для диагностики плоскостопия у детей врачи используют цифровую плантоскопию. Цифровая плантоскопия предназначена для высокоточной диагностики, скрининга патологии стопы, а также для определения тактики лечения деформаций в стопах и позвоночнике.

В ходе исследования врач травматолог-ортопед путём оцифровки получает чёткое изображение медиальной, планторной и задней поверхности стоп пациента, что позволяет:

  • выявить дефекты и имеющиеся отклонения (плоскостопие, плоско-вальгусная деформация и др.);
  • проанализировать взаимодействие нижних конечностей с общей системой опорно-­двигательного аппарата;
  • провести замер и моделирование стопы для изготовления индивидуальных ортезов, ортопедических стелек и др.

Изготовление ортопедических стелек также доступно в Центре здоровой стопы ЭХЦ в Калуге. Они не только обеспечивают максимальный комфорт, но и оказывают колоссальный терапевтический эффект.

Помните, что забота о здоровье опорно-­двигательного аппарата, начинается с заботы о стопе!

г. Калуга, ул. Луначарс­кого, д. 57, стр.3
8(4842)926-977
 

ООО «Эндохирургический Центр».
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Опубликовано: 20.03.2024 13:00 0 121
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