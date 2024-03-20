Центр здоровой стопы в ЭХЦ

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В Эндохирургическом центре в Калуге открыт Центр здоровой стопы. Здесь ведут приём подолог и врач — подиатр.
Именно подиатр занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний ног от лодыжек до кончиков пальцев.
Подолог занимается уходом за стопой: медицинский педикюр, обработка диабетической стопы, коррекция вросших ногтей и др.
Стопа — сложная анатомическая конструкция, которая является стабилизатором всего организма. С деформации стопы начинаются заболевания опорно-двигательного аппарата, что приводит к нарушению функций позвоночника и суставов.
Именно поэтому в Эндохирургическом центре уделяется особое внимание лечению патологий стоп как у взрослых, так и у детей.
Для диагностики плоскостопия у детей врачи используют цифровую плантоскопию. Цифровая плантоскопия предназначена для высокоточной диагностики, скрининга патологии стопы, а также для определения тактики лечения деформаций в стопах и позвоночнике.
В ходе исследования врач травматолог-ортопед путём оцифровки получает чёткое изображение медиальной, планторной и задней поверхности стоп пациента, что позволяет:
Изготовление ортопедических стелек также доступно в Центре здоровой стопы ЭХЦ в Калуге. Они не только обеспечивают максимальный комфорт, но и оказывают колоссальный терапевтический эффект.
Помните, что забота о здоровье опорно-двигательного аппарата, начинается с заботы о стопе!
ООО «Эндохирургический Центр».
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