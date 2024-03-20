Новый заместитель начальника управления городского хозяйства назначен в Калуге

Им стала Татьяна Арен, которая до этого с 2020 года была директором «Службы единого заказа городского хозяйства».

- Под ее руководством Калуга успешно реализовывала дорожные ремонты в рамках нацпроектов и работ по содержанию, - заявил 20 марта городской голова Дмитрий Денисов.

Напомним, ранее управление городского хозяйства возглавлял Александр Шпиренко. Но осенью прошлого года он ушел в областное правительство, став министром транспорта. Несколько месяцев руководил УГХ заместитель Игорь Бугаенко, который сейчас ушел на другую должность.

UPD. Изначально Денисов сообщал, что Арен возглавит управление, но потом чиновник внес в публикацию правки.