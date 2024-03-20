Калужане смогут увидеть изумрудную комету Понса-Брукса

Конец марта – начало апреля в нынешнем году – лучшее время для ее наблюдения.

Как рассказали в калужском музее космонавтики, в городе нужно воспользоваться телескопом или биноклем, а за городом, где нет столько источников искусственного света, комету можно рассмотреть невооруженным глазом.

Искать комету следует примерно через час после захода Солнца в районе созвездия Андромеды. Она быстро движется в восточном направлении. Точные координаты кометы можно уточнить на сайте.

Эту комету в 1812 году открыл французский астрономом Жан-Луи Понс. Потом ученые ее потеряли, но в 1883 году ее вновь зафиксировал британец Уильям Брукс.

Газ вокруг кометы имеет зеленый цвет. Кроме того, ее яркость иногда меняется из-за выбросов воды и газа из недр.