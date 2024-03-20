Оксана Милованова прокомментировала итоги президентских выборов в Калужской области

Руководитель Штаба общественного наблюдения рассказала, что члены штаба в онлайн-режиме отслеживали ход голосования на 344 участках.

На остальных участках в Калужской области велась видеозапись.

- Хочу отметить, что никаких нарушений общественными наблюдателями зафиксировано не было, - заявила Милованова. - Прозрачность и легитимность выборов в Калужской области соблюдена. Наблюдатели отмечают положительную, позитивную атмосферу на избирательных участках и полное соответствие избирательному законодательству. Это фиксировали и члены Штаба общественного наблюдения в ходе выездов на участки. В процессе выездов мы общались с общественными наблюдателями, обсуждали ход голосования. Все они отмечают, что голосование проходило на высоком организационном уровне.

Напомним, ранее ЦИК сообщал, что Владимир Путин набрал на выборах более 87% голосов. По последним данным опросов ВЦИОМ, 72% граждан заявили, что доверяют представленным результатам.