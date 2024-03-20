ВТБ запустил выдачу электронных гарантий для крупного бизнеса

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ВТБ начал выдавать электронные банковские гарантии клиентам из сегмента крупного бизнеса. Новый сервис позволяет корпоративным клиентам банка оформлять гарантии полностью в цифровом формате в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн».

Реализованная технология обеспечивает «бесшовный» процесс выдачи гарантий, все этапы которого полностью оцифрованы. Подписание соглашения и документов по сделке, формирование и направление оферты, непосредственный выпуск и получение клиентом гарантии осуществляются в электронном виде.



«Развитие цифровых процессов и создание максимально удобных и безопасных сервисов для клиентов – один из ключевых приоритетов новой стратегии ВТБ. Запуск электронных гарантий для крупных клиентов — еще один шаг в сторону перевода документарного бизнеса банка в диджитал-пространство. Новое технологическое решение позволит сотрудникам корпораций ускорить выполнение рутинных операций и сосредоточить усилия на решении стратегических задач», — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

В результате внедрения нового сервиса большая часть документарных сделок в банке может совершаться онлайн. Ранее банк обеспечил оформление налоговых и таможенных гарантий для крупных корпоративных клиентов в цифровом формате.

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