Губернатор поручил отремонтировать воинский мемориал в Жиздринском районе

Захоронение расположено в деревне Ослинка.

Вопрос о ремонте поднимался на личном приеме, который Владислав Шапша провел во вторник, 19 марта.

В Ослинке захоронены около 6000 солдат и офицеров, погибших в районе в 1942-1943 годах.

Глава региона поручил найти деньги для проведения ремонтных работ.