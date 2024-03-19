ВТБ представит решения для ВЭД на выставке TransRussia

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ВТБ стал официальным банком-спонсором крупнейшей в России выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia 2024. В рамках форума банк представит решения для бизнеса в условиях трансформации рынка внешнеэкономической деятельности.



28-я международная выставка транспортно-логистических услуг TransRussia 2024 пройдет 19-21 марта в Москве вместе с 3-й ежегодной экспозицией SkladTech, посвященной решениям, оборудованию и услугам для склада. Мероприятие объединит крупнейших участников индустрии и станет самой масштабной за всю свою историю. В нем примут участие 580 компаний из 20 стран, что на треть больше, чем в прошлом году.



На стенде ВТБ посетители смогут получить профессиональные консультации экспертов по внешнеэкономической деятельности о возможностях трансграничных расчетов через зарубежные филиалы и дочерние банки группы ВТБ, нововведениях валютного законодательства РФ, сервисах для ведения ВЭД «под ключ», цифровой экосистеме ВЭД и открытии счетов в Китае. Специалисты помогут подобрать экспортерам и импортерам оптимальный набор услуг и предложат персональные условия для проведения международных сделок любого формата и масштаба. На стенде также будет работать зона нетворкинга, где гости смогут наладить деловые контакты или провести переговоры. Кроме того, банк предложит всем желающим пройти специальный тест и проверить свой уровень подготовки к бизнесу с Китаем.



«Поддержка предпринимателей в условиях происходящей трансформации внешнеэкономической деятельности в РФ – стратегическая задача ВТБ. Несмотря на сложности, вызванные международными ограничениями, банк остается одним из лидеров в обслуживании участников ВЭД. Мы стремимся быть для клиентов надежным партнером в сопровождении экспортно-импортных операций. Для этого активно работаем над развитием трансграничных расчетов в национальных валютах дружественных стран, цифровизацией продуктов и решений для участников ВЭД, внедрением новых таможенных и консалтинговых сервисов, в прошлом году открыли Центр экспертизы и поддержки ВЭД», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.



Спикеры ВТБ также примут участие в сессии «Многополярный мир: новые пути развития транспорта и логистики» деловой программы TransRussia, которая посвящена трендам, перспективам развития и лучшим практикам отрасли. В этом году в мероприятиях деловой программы заявлены более 180 российских и зарубежных экспертов.



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