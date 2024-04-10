Обновленный трактор выходит в поля

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Техника отечественного производителя выступает главным помощником фермеров



Подготовка к весенним полевым работам идет по всей Калужской области. Сельхозпроизводители знают, погода – дама капризная, нужно быть готовым выйти в поля в нужный момент.

Успех работы аграриев во многом зависит от техники. Если она мощная, производительная и функциональная, то любая задача будет по силам.

В конце 2023 года вышел обновлённый отечественный трактор. Калужские фермеры уже добавили новинку в свой автопарк.

Инженеры, механизаторы рекомендуют

— Ранее у нас был трактор другого производителя, он отправился на капитальный ремонт, поэтому неделю назад купили трактор Ростсельмаш 2400, – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Русь» Василий РЯБОВ. – Задумались о приобретении месяца полтора назад. Почему выбрали Ростсельмаш? Ну, во-первых, мы ездили в соседние хозяйства, опрашивали всех знакомых, у кого есть техника этого российского производителя. Говорил с механизаторами, инженерами – все рекомендовали. Что все-таки сыграло решающую роль? Ряд ключевых факторов, о которых мне рассказывали, в том числе ремонтопригодность.

У нас в работе площадь в 2200 гектаров. На рынок обновлённая модель трактора вышла относительно недавно, любопытно, как проявит себя. Выпустим в работу, скорее всего, в конце апреля. Погода в Калужской области может удивлять, будем ориентироваться на нее.

Трактор внушительный, в длину почти семь метров, в высоту 3,5 метра. Все 17 тонн веса Ростсельмаш 2400 без усилий управляются рулем, а радиус разворота около 5 метров.

Он комплектуется восемью покрышками, сдвоенные колеса повышают тягу и снижают давление на почву. В кабине удобно: сиденье с пневмоподвеской, руль регулируется, кондиционер.

Трактор мы взяли в лизинг с господдержкой. Оформили быстро, сам трактор долго ждать не пришлось, он у дилера был на месте. К слову, техцентр «Агрит» я хорошо знаю, столько комбайнов уже у них покупал, а в сельском хозяйстве я 27 лет.

«Хорошо сделали»

— В прошлом году в техцентре «Агрит» мы уже купили один трактор,

Ростсельмаш 2375, а в этом году взяли новинку - 2400, который только начали выпускать, — рассказывает тракторист-механизатор ООО «Молочные продукты» с опытом работы 30 лет Алексей ЛЕБЕДЕВ. – Купили трактор где-то полторы недели назад. Почему выбрали? У новой модели мотор мощнее, 430 л.с., конечно, это плюс. Прирост мощности дает плюс метр ширины захвата орудия.

Изменились зеркала, обзор лучше. Сзади у трактора установлена камера, а экран в кабине делится на две части, куда выводится изображение камеры и не теряются рабочие данные – температура, давление, масса, но, в то же время, перед тобой весь обзор сзади. Не обязательно все время смотреть по зеркалам, чтобы следить за культиватором. Крутиться не надо, на камере все видно. Это удобно, молодцы, хорошо сделали!

В кабине вместо рычагов управления кнопки, подъем телеги, плуга управляются ими.

Гидравлика помощнее стала, производительнее: 260 литров в минуту. Теперь технике доступен более широкий выбор агрегатируемых орудий.

Как погода позволит – выйдем в поле, посмотрим в деле. В планах сеять кукурузу, люцерну, клевер и прочее. Работы много, готовимся, техника стоит мощная, главное, чтобы погода не подвела.

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