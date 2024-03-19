Проблемы с электронным дневником в Калуге объяснили техническим сбоем

Как мы уже рассказывали, 19 марта в Калужской области в очередной раз не работал электронный дневник.

Проблема была связана с техническим сбоем в работе доменной зоны органов власти Калужской области, заявил замгубернатора Дмитрий Разумовский.

- В настоящее время работоспособность системы восстановлена, - прокомментировал чиновник. -Приносим извинения за временные неудобства.