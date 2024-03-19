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Стало известно, как пожаловаться на парковщиков во дворах

Опубликовано: 19.03.2024 19:30 0 528
Стало известно, как пожаловаться на парковщиков во дворах

В последнее время в редакцию приходило много жалоб калужан на парковку во дворах.

Вот что писали жильцы одного из дворов Калуги:

— Соседка не реагирует на замечания и регулярно паркует автомобиль так, что создает трудности для движения остального транспорта.

Это продолжается уже не первый год. Прошлой зимой и летом оставляли ей под дворниками записки, где просили не ставить так автомобиль, поясняли, что она мешет проезду. Реакции нет никакой. Казалось бы, уже хуже некуда, но эта дама умеет изощряться.

 

 

— Можно ли привлечь к ответственности такого водителя? Если да, то какой алгоритм действий остальных жителей? Что грозит такому парковщику? – спрашивает еще один наш читатель, прикрепляя к сообщению фото автомобиля на тротуаре.

Мы обратились в ГИБДД и расспросили, как действовать, если вам помешал неправильно припаркованный автомобиль.

— Если припаркованный автомобиль создал трудности для остальных участников дорожного движения, то налицо ст. 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», - сообщают в пресс-службе ГИБДД. - Что влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 5000 рублей. В некоторых случаях препятствия движению других транспортных средств применимо задержание ТС и определение на специализированную стоянку в соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ.

Если калужанин заметил неправильно припаркованный автомобиль, ему необходимо выполнить ряд действий.

  1. Сделайте фото или видео нарушения, чтобы четко были видны номерные знаки автомобиля и расположение транспорта со всех ракурсов.
  2. Обратитесь в отделение полиции или подайте обращение на сайт МВД.
  3. В обращении изложить суть заявления, укажите дату, время, полный адрес совершения правонарушения. Не забудьте указать свои данные: ФИО и номер телефона. К обращению приложите фото- или видеодоказательства правонарушения.

Опубликовано: 19.03.2024 19:30 0 528
Тэги: гибдд парковки авто транспорт общество благоустройство
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