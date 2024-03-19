Стало известно, как пожаловаться на парковщиков во дворах

В последнее время в редакцию приходило много жалоб калужан на парковку во дворах.
Вот что писали жильцы одного из дворов Калуги:
— Соседка не реагирует на замечания и регулярно паркует автомобиль так, что создает трудности для движения остального транспорта.
Это продолжается уже не первый год. Прошлой зимой и летом оставляли ей под дворниками записки, где просили не ставить так автомобиль, поясняли, что она мешет проезду. Реакции нет никакой. Казалось бы, уже хуже некуда, но эта дама умеет изощряться.
— Можно ли привлечь к ответственности такого водителя? Если да, то какой алгоритм действий остальных жителей? Что грозит такому парковщику? – спрашивает еще один наш читатель, прикрепляя к сообщению фото автомобиля на тротуаре.
Мы обратились в ГИБДД и расспросили, как действовать, если вам помешал неправильно припаркованный автомобиль.
— Если припаркованный автомобиль создал трудности для остальных участников дорожного движения, то налицо ст. 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», - сообщают в пресс-службе ГИБДД. - Что влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 5000 рублей. В некоторых случаях препятствия движению других транспортных средств применимо задержание ТС и определение на специализированную стоянку в соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ.
Если калужанин заметил неправильно припаркованный автомобиль, ему необходимо выполнить ряд действий.
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