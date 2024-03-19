Калужская область примет 300 белгородских детей

Школьники прибудут в наше регион через несколько дней, сообщил 19 марта губернатор Владислав Шапша.

Калужская область вновь окажет поддержку братской Белгородчине.

- Наша область вновь готова помочь с размещением детей, которых вывозят из-под обстрелов, - заявил глава региона. - С моим другом, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым договорились, что ребята приедут через несколько дней. Побудут у нас, отдохнут, укрепят здоровье. Задачи по размещению детей уже коллегам поставил. Традиционно: главное – безопасность. И чтобы школьникам было у нас уютно и интересно.

Ожидается, что дети пробудут в Калуге 21 день.