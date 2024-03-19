Спасайся кто может: в зону подтопления этой весной могут попасть более тысячи калужан

Городской голова Калуги в понедельник, 18 марта обсудил мероприятия по защите населения в период половодья.

Кроме этого, на планерке градоначальника детально рассмотрели ход викторины по объектам благоустройства в 2025 году.

Ответил градоначальник на острые вопросы калужан. В частности, стали известны сроки начала строительства школ в микрорайоне Тайфун и во Мстихино.

Прогнозы настораживают

Еще пару недель назад МЧС России по Калужской области рассматривали возможность начала вскрытия рек в районе Калуги на 21 марта. Однако свежие данные метеорологов изменили эти сроки.

Режим половодья в Калужской области, и в Калуге, в частности, объявлен с понедельника, 18 марта. Прогнозы затопления территорий тоже изменились.

Наталья Егорова, зав отделом по организации защиты населения Калуги.

- К сожалению, прогноз не очень благоприятный, - отметила заведующая отделом по организации защиты населения Калуги Наталья ЕГОРОВА. - Снежный покров сегодня превышает нормативный более чем в полтора раза. Уровень воды в крупных реках может подняться в полтора – два раза выше средних многолетних отметок. А если мы вдобавок получим обильные дожди, то этот уровень поднимется еще на два-три метра выше многолетних отметок.

Сегодня мы получили данные о том, что реальный уровень воды в Оке от нуля гидропоста на 30 сантиметров ниже, а вот в Угре уже есть подъем уровня воды на 160 см.

Таким образом, по предварительным данным, в зону подтопления могут попасть деревни Угра, Плетенвка, Горенское и Сивково. В самой Калуге может быть подтоплено 16 жилых строений. Это дома по улице Салтыкова-Щедрина №№ 72, 74 к1, 74 к2, а также частные домовладения по улицам Можайской, Подвойского и два дома в Ромодановских двориках.

В зоне подтопления в областном центре может оказаться более тысячи человек.

Есть также вероятность подтопления четырех участков автодорог. На дороге Вязьма-Калуга в районе деревни Угра, в деревне Аргуново, и два — на Земляничной улице в деревне Горенское.

Не исключено, что под воду уйдут и четыре моста. В деревнях Черносвитино, Бабёнки и на Крымской улице в деревне Груздово.

- Альтернативы мосту на Крымской нет. Поэтому там, как и в прошлом году, будет организована лодочная переправа, круглосуточно будут дежурить спасатели, - заверила Наталья Егорова.

Дмитрий Денисов посоветовал калужанам, живущим в пригороде, в зоне возможного подтопления, на время половодья, если есть такая возможность, переехать в свое городское жильё и тем самым не создавать проблемы ни себе, ни специальным спасательным службам.

- Все спасательные службы и организации, задействованные в обеспечении безопасности людей на период половодья сегодня готовы к возможным подтоплениям, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. – Ресурсоснабжающим организациям, которые тоже могут попасть в зону подтопления разосланы необходимые рекомендации по действиям в случае сильного подъема воды.

Градоначальник призвал калужан не относиться легкомысленно к половодью, напомнив, как прошлой весной, одна компания вечером решила отправиться за «добавкой» в магазин и застряла посреди разлива. Спасателям пришлось полночи вытаскивать этих людей. А ведь в это время помощь могла понадобиться человеку с реальными проблемами здоровья.

Всё будет по-честному

Информация о том, что главным призом викторины, организованной ассоциацией ТОС Калуги станет новенькая квартира взбодрила социальные сети. Некоторые калужане стали сомневаться в честности проводимых отборов и будущего финала.

Напомним, в течение трех дней калужане принимали активное участие в голосовании за территории, которые необходимо благоустроить в 2025 году. Участники получили отрывной купон для участия в викторине. В прямом эфире телекомпании «Ника» было отобрано 50 купонов. Их обладатели вышли в финал Им предстоит ответить на вопросы по ТОСам, и победитель получит квартиру. Остальные участники не останутся без подарков. Среди призов престижные модели смартфонов, телевизоров и планшетов.

- Вы очень хорошие призы приготовили, думаю, что все останутся довольны, - отметил Дмитрий Денисов. - А всем калужанам, которые сомневаются в честности викторины, могу посоветовать самим в дальнейшем принять участие и убедиться, что все здесь происходит открыто, прозрачно и честно. Мы поможем ассоциации ТОС организовать прямую трансляцию финала этой викторины. В прямом эфире вы сможете убедиться в честности мероприятия.

- Викторина пройдет 28 марта в 19.00 в помещении музея истории космонавтики, - объявила руководитель Ассоциации ТОС Калуги Эльвина КАПИТОНОВА. – Сейчас мы обзваниваем всех финалистов. Люди готовятся к викторине.

Впрочем после викторины общее голосование на сайте 40.gorodsreda.ru не закончится.

- Сделать свой выбор можно до 30 апреля, - уточнил первый заместитель городского головы Калуги Александр СЕРЯКОВ. – На портале 40.gorodsreda.ru калужане увидят восемь предлагаемых для благоустройства в 2025 году территорий, из которых могут выбрать один на свое усмотрение. На этот час участие в голосовании по объектам благоустройства приняли около 20 тысяч калужан. В голосовании могут принимать участие калужане, достигшие возраста 14 лет.

Что же касается сложности вопросов викторины, на это сетовали некоторые калужане в социальных сетях, то городской голова Калуги заверил, что это не так.

- Информация об институте территориального общественного самоуправления доступна в сети интернет, - отметил Дмитрий Денисов. - Все данные есть, почитать и запомнить факты не составит, я думаю, труда. Победителя определит госпожа удача.

Когда зашумят школьные стройки?

На еженедельном совещании городской голова Калуги обратил внимание коллег на множество вопросов, касающихся строительства двух школ. Одна будет построена в микрорайоне Тайфун, другая – во Мстихино.

- На объекте в микрорайоне Тайфун сейчас ведутся работы по выносу всех коммунальных сетей со строительной площадки, вырубка деревьев, - рассказала заместитель городского головы Калуги Юлия КОВТУН. - Межуем участок для строительства подъездной дороги и думаю, что месяца через два строители выйдут на объект. Во Мстихино рабочие начнут строительство к середине нынешнего лета.