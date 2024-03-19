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Билайн был признан самым безопасным мобильным оператором России

Опубликовано: 19.03.2024 15:06 0 249
Билайн был признан самым безопасным мобильным оператором России

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Согласно результатами исследования ComNews Research, мобильный оператор Билайн обеспечивает самый высокий уровень защиты своих абонентов среди от спама и мошенничества, сообщает «Российская газета».

В ходе исследования эксперты ComNews Research проанализировали антифрод-платформы четырех крупнейших операторов России. Особое внимание уделялось трем критериям: эффективности инструментов против подмены номеров, защите от нежелательных звонков и распространенности номеров на онлайн-биржах виртуальных номеров.

В ходе стресс-теста по блокировке всех нежелательных вызовов, проведенного аналитиками, первым оказался оператор «Билайн». Он заблокировал все вызовы, включая даже некоторые обычные абонентские звонки. Тем не менее, этот результат позволил оператору занять первое место по эффективности защиты от спама среди «большой четверки», опережая МТС, «МегаФон» и Tele2, которые блокировали только часть нежелательных вызовов.

Другой важный аспект безопасности — распространенность «серых» SIM-карт. Исследование выявило, что «Билайн» имеет наименьшее количество номеров, распространяемых на онлайн-биржах виртуальных номеров, что указывает на высокую эффективность мер, принимаемых компанией для борьбы со спамом и мошенничеством. Согласно исследованию, «МегаФон» занимает первое место по количеству номеров на таких платформах, за ним следуют МТС и Tele2. Комментируя данные результаты, менеджер одной из онлайн-бирж отметил, что номера «Билайна» практически бесполезны для спам-рассылок из-за их быстрой блокировки оператором.

По данным ComNews Research, до 2019 года три оператора – МТС, «МегаФон» и Tele2 – развивали свои процессы для борьбы с подменой номеров на базе программного обеспечения компании Hexagon Group. «Билайн» изначально был нацелен на разработку собственной антифрод-платформы — она блокирует вызовы мошенников с подменными номерами и не дает им дозвониться до абонента. В июле 2022 года «Билайн» также обеспечил интеграцию своей антифрод-платформы с крупнейшими российскими операторами связи, предлагает возможность воспользоваться своей АФП и другим операторам, а также ИТ-компаниям и банкам. МТС с сентября 2023 года перешла на собственную антифрод-платформу Fraud Detection Platform, полностью заменив иностранное ПО. МТС также предлагает универсальное масштабируемое решение не только для телеком-компаний, но и для банков, ритейлеров, e-commerce и др.

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Опубликовано: 19.03.2024 15:06 0 249
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