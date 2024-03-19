«Сколько можно издеваться?»: калужане вновь жалуются на работу электронного дневника

В редакцию обратился читатель с просьбой вновь осветить проблему в работе электронного дневника. Ранее мы уже писали о регулярных сбоях в приложении.
- Сколько будет продолжаться это безобразие? Сколько можно издеваться над детьми, родителями и учителями? – возмущается калужанин. – Они год не могут наладить работу приложения. От министерства образования одни отписки, говорят, что все работает. Виноватых нет, а как учить детей - непонятно никому, кроме министерства!
Также до этого несколько человек сообщали о сбое в работе дневника в течение прошлой недели. Мы обратились к помощнику министра науки и образования региона Михаилу Морозову.
- Мы связались с техподдержкой и разработчиками. Передали все замечания по работе системы, - рассказала Морозов. - Коллеги проверяют устойчивость работы «Моей школы». Если будет выявлен технический сбой, то в течение дня его постараются устранить.
Еще одна наша читательница прислала в редакцию скриншот, на котором дневник утверждает, что такой учетной записи нет.
- Нет, говорит, меня. Утром была, а сейчас нет, - шутит калужанка.
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