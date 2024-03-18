Замгубернатора встретился с калужскими студентами

Дмитрий Разумовский рассказал студентам о деятельности министерства цифрового развития области и цифровых достижениях региона в различных сферах и отраслях.

Он подчеркнул, что миссия его ведомства заключается в том, чтобы сделать жизнь всех удобнее и безопаснее с помощью цифровизации.

В 2023 году наш регион занял 9 место в российском рейтинге цифровой зрелости.

При этом Разумовский заявил, что в будущем его министерство перестанет существовать, потому что каждое ведомство будет иметь необходимые цифровые компетенции.