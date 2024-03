Где в Калуге освоить IT-специальности

erid: 2VfnxwWhq1r

Сфера IT-технологий сегодня занимает верхние строчки рейтингов популярных профессий. И спрос на айтишников только растет.

Хотите получить интересную специальность, которая гарантирует трудоустройство и достойную зарплату, даст хороший старт с перспективами дальнейшего развития? Мы можем вам помочь. Карьеру в IT-отрасли можно начать с нуля, поступив в «Компьютерную Академию ТОП» в Калуге.

У Академии есть ряд существенных преимуществ

Огромный опыт и сильные преподаватели: академия более 20 лет готовит востребованных специалистов.

Здесь дают глубокую подготовку по выбранной специальности, ориентируясь на практическое погружение в профессию.

Программы обучения очень интересные и ежегодно обновляются с учетом современных требований рынка.

Отучившись 2,5 года, выпускник академии может успешно трудоустроиться, в том числе и в крупные корпорации.

Хорошая возможность войти в профессию за относительно короткие сроки и начать зарабатывать уже во время обучения в колледже.

Прийти на обучение можно в любом возрасте. Здесь отличные детские и взрослые программы. В академии подберут курс, подходящий именно вам.

Академия организует интересные развивающие летние программы на каникулах.

Для детей

Малая компьютерная академия работает для детей от 4 лет. Это фантастически увлекательное путешествие в мир информационных технологий! Предлагается несколько программ для детей 4–6 лет, 7–8 лет, 9–12 лет и 13–14 лет.

Увлечение компьютерными играми преподаватели превратят в полезные навыки, необходимые для дальнейшего развития ребенка. Здесь применяются особые методики, направленные на изучение актуальных программ и технологий. Занятия разовьют креативное мышление, научат работать в команде, брать на себя ответственность, быть лидером и помогут определиться с будущей профессией.

Для школьников и выпускников

IT колледж «Академии ТОП» в Калуге — мощная база знаний и навыков в престижной и перспективной сфере и возможность получения диплома о среднем профессиональном образовании государственного образца. В колледж на очное отделение в 2024 году можно поступить после окончания школы на наиболее востребованные направления. Разработка программного обеспечения. Компьютерная графика и дизайн. Реклама, маркетинг и пиар. Сети и кибербезопасность. Выбирайте, что вам больше по душе! В колледже академии — только необходимые предметы, максимум практики на занятиях и в действующих проектах. Обучение проходит очно в Калуге на ул. Циолковского, 8, БЦ «Аврора», 3-й этаж. Если необходимо, можно учиться онлайн. Не хотите ждать окончания школы? Есть возможность с 14 лет параллельно с учебой в школе обучаться в колледже академии по специально разработанной программе. Чем раньше приступите к обучению, тем стремительнее начнется ваша карьера. В марте 2024-го запускается курс интенсивной программы подготовки к профессиям будущего для подростков 14–18 лет «Буткемп», где студент за 8 недель сможет примерить на себя роли сразу двух специальностей: программиста и графического дизайнера, попробовать свои силы, понять, в каком из этих направлений развиваться.

Для взрослых

Взрослым калужанам, решившим поменять специальность и освоить IT технологии, академия поможет это сделать. Не имеет значения, чем вы занимались до этого. В академии есть интенсивы для взрослых, гарантирующие эффективное обучение и результат. Закончив профессиональные интенсивы, вы не останетесь без работы. Рынок IT растет, а с ним и потребность в кадрах. Без IТ специалистов не могут работать ни государственные, ни коммерческие структуры. Кроме того, IT специальность тесно связана с совершенно разными направлениями. Требуются аналитики, управленцы, интернет-маркетологи, project-менеджеры, бизнес-аналитики.

И еще один плюс: государство поддерживает отрасль, предоставляя различные льготы.

Занимайтесь тем, что нравится

«Академия ТОП» в Калуге предлагает огромный выбор специализаций и курсов для взрослых и детей очной и дистанционной формы обучения. Уже в этом, 2024 году состоится открытие профессиональной частной школы, где будет проходить обучение с 1-го по 9-й классы. Ведется набор на новый учебный год.

Выбирайте понравившееся направление

Разработка программного обеспечения

Компьютерная графика и дизайн

Тестирование программного обеспечения (QA)

Разработка и продвижение WEB-проектов

Разработка на Python

Project Management

Разработка для iOS

Разработка на Java

Microsoft Power BI

Бизнес-аналитик

Интернет-маркетинг

UI/UX дизайн

SMM-менеджер

Менеджер маркетплейсов

Английская языковая школа с отличными программами и современными методиками.

Каникулярные программы

В нашем лагере дети смогут не только весело провести время, но и познакомиться с удивительным миром компьютерных технологий. Мы предлагаем увлекательные занятия по программированию, созданию игр, робототехнике и многому другому!

Даты смены: с 25.03.2024 по 29.03.2024. Время занятий: 09:00 -13:00.

Весенний IT-клуб «Гений против хакеров», 9-14 лет

На весенних каникулах Компьютерная Академия ТОП предлагает детям от 9 до 14 лет уникальную возможность погрузиться в мир технологий, творчества и искусственного интеллекта вместе с персонажами любимых комиксов и кино. Наша команда опытных методистов разработала совершенно новую программу в соответствии с последними трендами в области IT.

Весенний IT-клуб «Маркетологи», 12-17 лет

Как на наш взгляд стать профессиональным интернет-маркетологом?

Для начала разберемся что же делает интернет-маркетолог?

Что же должен уметь востребованный интернет-маркетолог?

Все это мы разберем на смене IT-лагеря «Маркетологи»

Позвольте вашему ребенку раскрыть свой потенциал и провести время с пользой - запишите его на весенний лагерь от компьютерной академии прямо сейчас!

Давайте вместе создадим яркие и запоминающиеся впечатления для вашего малыша от анимации, робототехники и game-дизайна!

Наши летние каникулярные программы откроют для ваших детей волшебный мир цифровых технологий

Для детей 7-9 лет

Летний IT-клуб «IT-mix- технологии будущего + популярные компьютерные игры»

Даты смены: 10 июня - 21 июня и 05 августа - 16 августа. Время занятий: 09:00 -13:00

Для детей 9-14 лет

Летний IT-клуб «Разработка компьютерных игр»

Даты смены: 10 июня - 21 июня. Время занятий: 09:00 -13:00

Летний IT-клуб «IT-mix- технологии будущего + популярные компьютерные игры»

Даты смены: 05 августа - 16 августа. Время занятий: 09:00 -13:00

Летний IT-клуб «Город IT-профессий»

Даты смены: 10 июня - 21 июня. Время занятий: 09:00 -18:00

Летний IT-клуб «IT-mix - технологии будущего»

Даты смены: 05 августа - 16 августа. Время занятий: 09:00 -18:00

В программе каждой смены:

Программирование и создание компьютерных игр

Робототехника

Game-дизайн

3D-моделирование и 3D-печать

Фото и видео

Виртуальная реальность

Создание сайтов

Для детей 12-17 лет

Летний IT-клуб «Дизайнеры»

Даты смены: 22 июля - 2 августа. Время занятий: 14:00 -18:00

Digital art — это гораздо больше, чем работа в графике с изображениями. Данная смена будет полна интересных открытий, мы погрузимся в мир графики и разработки, познаем секреты создания собственного стиля и бренда.

Летний IT-клуб «Программисты»

Даты смены: 8 июля - 19 июля. Время занятий: 14:00 -18:00

Данная смена будет полна интересных открытий в области программирования, познаем секреты, спрятанные в механизме разработки приложений.

И это еще не все!

