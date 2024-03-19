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Где в Калуге освоить IT-специальности

Опубликовано: 19.03.2024 09:00 0 358
Где в Калуге освоить IT-специальности
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Сфера IT-технологий сегодня занимает верхние строчки рейтингов популярных профессий. И спрос на айтишников только растет.  
 
Хотите получить интересную специальность, которая гарантирует трудоустройство и достойную зарплату, даст хороший старт с перспективами дальнейшего развития? Мы можем вам помочь. Карьеру в IT-отрасли можно начать с нуля, поступив в «Компьютерную Академию ТОП» в Калуге. 
 

У Академии есть ряд существенных преимуществ

 
  • Огромный опыт и сильные преподаватели: академия более 20 лет готовит востребованных специалистов.
  • Здесь дают глубокую подготовку по выбранной специальности, ориентируясь на практическое погружение в профессию.
  • Программы обучения очень интересные и ежегодно обновляются с учетом современных требований рынка.
  • Отучившись 2,5 года, выпускник академии может успешно трудоустроиться, в том числе и в крупные корпорации.
  • Хорошая возможность войти в профессию за относительно короткие сроки и начать зарабатывать уже во время обучения в колледже.
  • Прийти на обучение можно в любом возрасте. Здесь отличные детские и взрослые программы. В академии подберут курс, подходящий именно вам.
  • Академия организует интересные развивающие летние программы на каникулах.
 

Для детей

 
Малая компьютерная академия работает для детей от 4 лет. Это фантастически увлекательное путешествие в мир информационных технологий! Предлагается несколько программ для детей 4–6 лет, 7–8 лет, 9–12 лет и 13–14 лет.
 
Увлечение компьютерными играми преподаватели превратят в полезные навыки, необходимые для дальнейшего развития ребенка. Здесь применяются особые методики, направленные на изучение актуальных программ и технологий. Занятия разовьют креативное мышление, научат работать в команде, брать на себя ответственность, быть лидером и помогут определиться с будущей профессией.
 

Для школьников и выпускников

 

IT колледж «Академии ТОП» в Калуге — мощная база знаний и навыков в престижной и перспективной сфере и возможность получения диплома о среднем профессиональном образовании государственного образца.

В колледж на очное отделение в 2024 году можно поступить после окончания школы на наиболее востребованные направления.

  1. Разработка программного обеспечения.
  2. Компьютерная графика и дизайн.
  3. Реклама, маркетинг и пиар.
  4. Сети и кибербезопасность.

Выбирайте, что вам больше по душе! В колледже академии — только необходимые предметы, максимум практики на занятиях и в действующих проектах. Обучение проходит очно в Калуге на ул. Циолковского, 8, БЦ «Аврора», 3-й этаж. Если необходимо, можно учиться онлайн.

Не хотите ждать окончания школы? Есть возможность с 14 лет параллельно с учебой в школе обучаться в колледже академии по специально разработанной программе. Чем раньше приступите к обучению, тем стремительнее начнется ваша карьера.

В марте 2024-го запускается курс интенсивной программы подготовки к профессиям будущего для подростков 14–18 лет «Буткемп»,   где студент за 8 недель сможет примерить на себя роли сразу двух специальностей: программиста и графического дизайнера, попробовать свои силы, понять, в каком из этих направлений развиваться.

 
 

Для взрослых

 
Взрослым калужанам, решившим поменять специальность и освоить IT технологии, академия поможет это сделать. Не имеет значения, чем вы занимались до этого. В академии есть интенсивы для взрослых, гарантирующие эффективное обучение и результат. Закончив профессиональные интенсивы, вы не останетесь без работы. Рынок IT растет, а с ним и потребность в кадрах. Без IТ специалистов не могут работать ни государственные, ни коммерческие структуры. Кроме того, IT специальность тесно связана с совершенно разными направлениями. Требуются аналитики, управленцы, интернет-маркетологи, project-менеджеры, бизнес-аналитики.
 
И еще один плюс: государство поддерживает отрасль, предоставляя различные льготы.
 

Занимайтесь тем, что нравится

 
«Академия ТОП» в Калуге предлагает огромный выбор специализаций и курсов для взрослых и детей очной и дистанционной формы обучения. Уже в этом, 2024 году состоится открытие профессиональной частной школы, где будет проходить обучение с 1-го по 9-й классы. Ведется набор на новый учебный год.
 

Выбирайте понравившееся направление  

 
  • Разработка программного обеспечения
  • Компьютерная графика и дизайн
  • Тестирование программного обеспечения (QA)
  • Разработка и продвижение WEB-проектов
  • Разработка на Python
  • Project Management
  • Разработка для iOS
  • Разработка на Java
  • Microsoft Power BI
  • Бизнес-аналитик
  • Интернет-маркетинг
  • UI/UX дизайн
  • SMM-менеджер
  • Менеджер маркетплейсов
  • Английская языковая школа с отличными программами и современными методиками. 

 

 

Каникулярные программы

 
В нашем лагере дети смогут не только весело провести время, но и познакомиться с удивительным миром компьютерных технологий. Мы предлагаем увлекательные занятия по программированию, созданию игр, робототехнике и многому другому! 
 
Даты смены: с 25.03.2024 по 29.03.2024. Время занятий: 09:00 -13:00.
 
  • Весенний IT-клуб «Гений против хакеров», 9-14 лет
 
На весенних каникулах Компьютерная Академия ТОП предлагает детям от 9 до 14 лет уникальную возможность погрузиться в мир технологий, творчества и искусственного интеллекта вместе с персонажами любимых комиксов и кино. Наша команда опытных методистов разработала совершенно новую программу в соответствии с последними трендами в области IT.
 
  • Весенний IT-клуб «Маркетологи», 12-17 лет
 
Как на наш взгляд стать профессиональным интернет-маркетологом? 
 
Для начала разберемся что же делает интернет-маркетолог? 
 
Что же должен уметь востребованный интернет-маркетолог?
 
Все это мы разберем на смене IT-лагеря «Маркетологи»
 
Позвольте вашему ребенку раскрыть свой потенциал и провести время с пользой - запишите его на весенний лагерь от компьютерной академии прямо сейчас! 
 
Давайте вместе создадим яркие и запоминающиеся впечатления для вашего малыша от анимации, робототехники и game-дизайна! 
 
Наши летние каникулярные программы откроют для ваших детей волшебный мир цифровых технологий
 
Для детей 7-9 лет
 
  • Летний IT-клуб «IT-mix- технологии будущего + популярные компьютерные игры»
 
Даты смены: 10 июня - 21 июня и 05 августа - 16 августа. Время занятий: 09:00 -13:00
 
Для детей 9-14 лет
 
  • Летний IT-клуб «Разработка компьютерных игр»
 
Даты смены: 10 июня - 21 июня. Время занятий: 09:00 -13:00
 
  • Летний IT-клуб «IT-mix- технологии будущего + популярные компьютерные игры»
 
Даты смены: 05 августа - 16 августа. Время занятий: 09:00 -13:00
 
  • Летний IT-клуб «Город IT-профессий»
 
Даты смены: 10 июня - 21 июня. Время занятий: 09:00 -18:00
 
  • Летний IT-клуб «IT-mix - технологии будущего»
 
Даты смены: 05 августа - 16 августа. Время занятий: 09:00 -18:00
 
В программе каждой смены:
 
  • Программирование и создание компьютерных игр 
  • Робототехника 
  • Game-дизайн 
  • 3D-моделирование и 3D-печать 
  • Фото и видео 
  • Виртуальная реальность 
  • Создание сайтов
 
Для детей 12-17 лет
 
  • Летний IT-клуб «Дизайнеры»
 
Даты смены: 22 июля - 2 августа. Время занятий: 14:00 -18:00
 
Digital art — это гораздо больше, чем работа в графике с изображениями. Данная смена будет полна интересных открытий, мы погрузимся в мир графики и разработки, познаем секреты создания собственного стиля и бренда. 
 
  • Летний IT-клуб «Программисты»
 
Даты смены: 8 июля - 19 июля. Время занятий: 14:00 -18:00
 
Данная смена будет полна интересных открытий в области программирования, познаем секреты, спрятанные в механизме разработки приложений.
 
И это еще не все! 
 
До конца марта у нас действует скидка 20%!!!
 
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Опубликовано: 19.03.2024 09:00 0 358
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