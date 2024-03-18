Жители Калуги жалуются на собак, которые поселились на детской площадке

О проблеме рассказала женщина с улицы Дальней. По ее словам, стая бездомных собак оккупировала детскую площадку в районе домов 25, 27 и 29.

- Кидаются на всех. Боимся ходить по улице, отлов бездействует, куда обращаться, мы уже не знаем, - написала калужанка.

В городской управе в ответ заявили, что собак на Дальней, 27 уже отлавливали. У животных есть бирки, они стерилизованы и повторному отлову не подлежат.