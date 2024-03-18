16 жителей Калужской области примут участие в кадровом туристическом проекте «Мастера гостеприимства»

3,5 тысячи россиян из 88 регионов подали заявки на участие в проекте «Мастера гостеприимства». Он направлен на создание условий для развития талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства и кадровое обеспечение туротрасли. Проект реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого».

Наш регион на проекте представят 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

В проекте принимают новички в сфере туризма от 18 до 35 лет. С 2021 года от Калужской области участие принимал 31 человек, один из них вышел в финал.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что молодежь, благодаря проекту, находит единомышленников, получает возможность реализовать свои идеи.

Руководитель проекта Богдан Кондратов рассказал, что в новом сезоне участники могут принять участие в проектном треке – там ребята смогут воплотить идеи в реальный проект, и в трек стажировках, которые предоставляют возможность показать себя в лучших отраслевых компаниях страны.