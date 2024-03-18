Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 10%

С 11 по 17 марта калужские врачи выявили 7268 случаев, сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре. Также было четыре заболевших гриппом.

Показатель заболеваемости ниже порогового значения на 17,2%.

За минувшую неделю чаще стали болеть лишь дети до двух лет.

В больницы с ОРВИ попали 38 человек.

В школах на дистанционное обучение переводили лишь один класс в селе Бояновичи Хвастовичского района.