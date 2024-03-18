Калужские чиновники внедрят в работу искусственный интеллект

В понедельник, 18 марта, данный вопрос обсуждался на заседании правительства.
Замгубернатора Дмитрий Разумовский напомнил, что по решению федеральных властей регионы должны при реализации программ цифровой трансформации должны руководствоваться Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.
Разумовский предложил создать при губернаторе области совет по искусственному интеллекту, включив в его состав представителей органов власти, инновационного бизнеса, образования, научного и экспертного сообщества.
Свой проект в этой сфере уже разрабатывает министерство природных ресурсов и экологии. Дмитрий Разумовский отметил, что в эту работы должны включиться все органы власти, реализовав свой проект до конца года.
- Мы обязательно должны в проектах этой отрасли, активно развивающейся и стратегически важной для нашей страны, принять участие и внести свой вклад, - заявил в свою очередь губернатор Владислав Шапша.
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