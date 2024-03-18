Финансовая грамотность - основа благосостояния

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Комментирует специалист, Управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга АГЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ.

Я уже ранее рассказывал о том, как сохранить и приумножить свои сбережения за счет современных банковских продуктов, внимательного расходования денежных средств и конечно бдительности к действиям мошенников.

Сегодня хочу осветить еще одну важную для всех читателей тему, которая касается абсолютно каждого это - Повышение финансовой грамотности.

Фора-Банк еще в 2022 году стал партнером всероссийской акции «Финансовая безопасность в цифровом мире». Цель акции – помочь школьникам и их родителям научиться ответственному отношению к своим финансам, а также предотвратить злоупотребление в финансовой сфере. Акция адресована школьникам средних и старших классов по ее условиям старшеклассниками проводятся уроки для учеников средних классов. На занятиях дети изучают основы финансовой грамотности, узнают о видах цифровых мошенничеств и способах сохранить в безопасности свои деньги. Также проходят творческие мероприятия экскурсии в банк и игры по финансовой грамотности, которые погружают детей в тему экономики, финансов и банковского дела.

По итогам прошлого учебного года интерес к изучению финансовой безопасности проявили более 70 регионов нашей страны, более 7 000 образовательных учреждений зарегистрировалось в Акции. За время ее проведения стало очевидно, что для ребят тема финансовой безопасности актуальна и интересна, дети выходят за рамки поставленных задач, проявляют инициативу, создают образовательно-развлекательный контент, демонстрируя по-настоящему креативный подход.

С уверенностью могу сказать, что интерес к подобной теме растет с каждым годом.

В 2024 году принято решение расширить покрытие акцией возрастную категорию граждан, которым важно уметь правильно принимать финансовые решения и учиться противостоять финансовому мошенничеству.

Так в чем же важность реализуемой программы и что сделать, чтобы повысить свой уровень грамотности?

Все достаточно просто:

Каждый учащийся СОШ по городу и области может зарегистрироваться в акции на платформе «Сделаем вместе» до 30 апреля и принять участие как слушатель или Лидер (так называют школьников которые выступят в роли учителей), например провести в школе или организовать урок для старшего поколения, затем загрузить отчет на портал. Все работы будут оценены, а лучшие участники акции по стране смогут поехать в Артек. Более подробная информация о проекте по ссылке

Мы со своей стороны стараемся не просто провести обучение, а скорее пробудить азарт к знаниям. Так уже сейчас, школьники с 1 по 11 классы активно регистрируются к участию в конкурсе #ВместеСФорой на разработку стикерпарка, с возможностью выиграть ценный брендированный приз. Это отличная возможность для детей и родителей провести время в совместном творчестве, которое точно придется по вкусу юному поколению.

Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга. Реклама.