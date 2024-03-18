Шапша назвал сферу туризма одним из перспективных направлений развития экономики региона

В понедельник, 18 марта, губернатор Калужской области провел заседание регионального правительства.

Один из вопросов повестки был посвящен реализации на территории региона инвестиционных проектов туристической сферы.

- Сфера туризма является одним из перспективных направлений развития экономики региона, - заявил губернатор. - У нас для этого все есть. С 2024 года в новом формате заработали институты развития бизнеса в этом секторе. У инвесторов появилась возможность решать вопросы в режиме «одного окна».

По информации заместителя министра культуры и туризма региона Полины Коченковой, в январе этого года создан Центр развития туризма «Калужский Край», осуществляющий взаимодействие с муниципальными районами и ресурсосберегающими организациями, а также проводящий комплексный анализ рисков при реализации проекта.

В настоящее время у «Калужского края» в работе находятся 25 проектов с общим объемом финансирования более 6 миллиардов рублей, которые планируется реализовать в Обнинске, Малоярославецком, Жуковском, Тарусском, Боровском, Ферзиковском, Перемышльском, Козельском, Дзержинском, Юхновском, Износковском и Быбыниском районах. Десять из них имеют высокую степень готовности.