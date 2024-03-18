В Калужской области сохранят социальную направленность бюджета

Этот вопрос в понедельник, 18 марта, обсуждали на заседании правительства региона.

В 2023 году расходы бюджета составили 91,375 миллиарда рублей, доходы – 91,853 миллиарда.

Губернатор Владислав Шапша назвал показатели исполнения бюджета за 2023 год хорошими:

- При том, что в начале года не так все просто складывалось, удалось сохранить бюджет сбалансированным, выполнить все социальные обязательства, - заявил губернатор. - У нас социальная направленность расходов бюджета более 60%. И эти приоритеты мы сохраним и на текущий год: сбалансированность бюджета, социальная направленность расходов, реализация национальных проектов и федеральных программ. Количество задач растет. По поручению Президента появятся новые национальные проекты, и Калужская область активно будет выполнять задачи, которые ставят Президент России и жители Калужской области.