В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 41 445 нарушений

За неделю, с 7 по 14 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 41 445 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 25 612 раз.

12 227 человек нарушили правила проезда перекрестков.

2015 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

521 калужанин не пропустил пешеходов.

501 водитель выехал на встречную полосу в запрещенном месте.

389 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

180 попали под камеру во время движения по обочине.